Repas du Nouvel-An : les produits régionaux sont à l’honneur

Nous sommes à trois jours du nouvel an, et vous êtes sûrement déjà en train de faire vos achats en vu du dernier repas avant 2020. Mais, si vous n’êtes pas encore inspirés pourquoi ne pas vous laisser tenter par les produits régionaux ? Nous sommes partis chercher quelques idées du côté de Lyon où la gastronomie locale n’a plus rien à prouver :