Nigel Farage salue le fait que Donald Trump tienne ses promesses

Nigel Farage, leader du Brexit (sortie de la Grande Bretagne de l’Union Européenne) salue le fait que Donald Trump tienne ses promesses : «Donald Trump a été élu avec la promesse on ne peut plus claire de tout faire pour rendre la vie plus sûre en empêchant Daech de pénétrer aux Etats-Unis. Et franchement, ce qu’il est en train de faire est d’honorer sa promesse au peuple américain. Et je dis aux manifestants : « Ça s’appelle la démocratie les gars, réveillez-vous ! » »

Question : « C’est intéressant de comparer ce qui se passe ici avec ce que vous avez vécu en Grande Bretagne avec le Brexit, sortie de l’UE. Et il y a le sentiment ici que nous devons commencer à nous battre pour nous-mêmes, placer nos intérêts en premier. Et de chez vous, vous voyez ce qui se passe ici … Le message du Président Trump durant toute la campagne était : « L’Amérique d’abord. Nos Valeurs. Protection du peuple américain d’abord. ». Quels conseils auriez-vous à lui donner ? Vous suivez nos médias, c’est l’hystérie, c’est comme si c’était la fin du monde … Il semble mettre les bouchées doubles et rester très calme.»

Nigel Farage : « Il doit l’être ! Je le répète, il a été élu sur son programme. Il fait exactement ce qu’il a dit qu’il ferait. Ce que disent les médias n’a plus vraiment d’importance. Il ne vont jamais, j’en suis sûr, se faire à l’idée que Donald Trump est président, et il continueront ces prochaines années à se plaindre sans cesse, quoiqu’il fasse. Et vous savez quoi ? Leurs audiences ne cesseront de dégringoler. Je suis absolument convaincu que chaque personne qui a voté Trump dit : « Que c’est merveilleux, un homme politique qui tient ses promesses ! » »

Source : Fox News, 29 janvier 2017.