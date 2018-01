Faible mobilisation en Pologne contre l’interdiction de l’avortement

Lu dans Le Monde :

Le dégel n’aura pas suffi : à Varsovie, seulement un millier de personnes avaient répondu mercredi 17 janvier à l’appel à manifester lancé par le collectif « Grève nationale des femmes » contre la délégalisation quasi totale de l’avortement en Pologne. Le mouvement avait été décliné dans une quarantaine d’autres villes. (…) A l’extérieur du cortège, les badauds observent la scène avec incompréhension ou indifférence, visiblement plus préoccupés par l’interruption du trafic que par le rassemblement. Deux heures plus tard, les manifestants se séparent dans le calme, comme si de rien était, et montent à bord des bus qui circulent de nouveau.