Jawad Bendaoud insulte copieusement son co-détenu et provoque une suspension de séance

Ce lundi se tient le quatrième jour du procès de Jawad Bendaoud. Le “logeur” des djihadistes des attentats du 13 novembre est poursuivi pour “recel de malfaiteurs terroristes” aux côtés de deux autres prévenus, Mohamed Soumah et Youssef Aït Boulahcen. La présidente de la chambre correctionnelle a été contrainte de suspendre l’audience, après une violente altercation entre Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah, ce lundi. Jawad Bendaoud s’est en effet levé en pleine audience et a copieusement insulté son co-détenu. Il a ensuite été expulsé par les gendarmes. L’homme a déjà fait preuve de virulence lors de précédentes audiences, mais c’est la première fois que cela cause l’interruption d’une séance. L’examen de sa personnalité est d’ailleurs, aujourd’hui, au cœur des débats :