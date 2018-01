Référendum sur l’avortement en Irlande : c’est mal parti pour les pro-vie

Lu dans Le Figaro Madame :

En mai, les électeurs irlandais seront priés de dire s’ils souhaitent ou non abroger le 8e amendement de la constitution qui reconnaît au même titre le droit de vie du fœtus et celui de la mère pendant la grossesse, rappelle The Guardian.

(…) Deux sondages d’opinion publiés ces derniers jours en Irlande laissent entendre qu’entre 51% et 56% des électeurs sont favorables à l’autorisation de l’avortement au cours des 12 premières semaines de grossesse, tandis que 30% y sont opposés et les autres indécis.

Ces sondages témoignent toutefois d’un fossé générationnel. Une franche majorité des électeurs âgés de plus de 65 ans est opposée à une telle réforme et, selon des observateurs de la vie politique irlandaise, il y a fort à parier que la mobilisation soit forte dans le camp des adversaires de la proposition, rappelle le quotidien britannique.