La gauche universaliste met fin depuis 40 ans à tout débat sur la race, l'identité.. par la "reductio ad hitlerum". A tel point que plus aucun Blanc n'ose aborder ces sujets. Face à des indigénistes, la "reductio" ne fonctionne pas et il faut argumenter. Et là, malaise.

— Pierre Sautarel (@FrDesouche) March 30, 2021