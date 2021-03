La “journaliste” Hélène Caroff désinforme les lecteurs du “Télégramme de Brest” en rebaptisant “Assane, Ali, Anissa, Mohamed et Elhad” en… “Amélie, Anaïs, Alain, Héloïse, Matthieu et Henri” !

La “journaliste” du @LeTelegramme @helenecaroff prise en flag de manipulation après avoir changé les prénoms des narcotrafiquants Assane, Ali, Anissa, Mohamed et Elhad en Amélie, Anaïs, Alain, Héloïse, Matthieu et Henri.

Et après ils se demandent pourquoi on ne les croit plus… pic.twitter.com/vYMHttKtB9

— Damien Rieu (@DamienRieu) March 30, 2021