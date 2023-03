Christianisme VS islam : 10 différences (Frère Paul Adrien)

Quelles sont les différences majeures entre christianisme et islam ?

Le christianisme est une religion abrahamique, originaire du Proche-Orient, fondée sur l’enseignement, la personne et la vie de Jésus de Nazareth, tels qu’interprétés à partir du Nouveau Testament. Il s’agit d’une religion du salut considérant Jésus-Christ comme le Messie annoncé par les prophètes de l’Ancien Testament. La foi en la résurrection de Jésus est au cœur du christianisme car elle signifie le début d’un espoir d’éternité libéré du mal.

L’islam est une religion abrahamique s’appuyant sur le dogme du monothéisme absolu et prenant sa source dans le Coran, considéré comme le réceptacle de la parole de Dieu révélée, au 7 siècle en Arabie, à Mahomet, proclamé par les adhérents de l’islam comme étant le dernier prophète de Dieu.