Saint-Denis : le trafic de drogue a repris avec le déconfinement… (REPORTAGE)

Après des semaines de tranquillité durant le confinement, les habitants de Saint-Denis ont retrouvé leur cauchemar : le deal de drogue. Dealers et guetteurs ont fait leur retour dans la rue, le jeu du chat et de la souris avec la police a repris. Mais cette fois, les dealers se sont installés devant une école de la ville, ce qui pousse une mère d’élève à hausser le ton et demander l’intervention des pouvoirs publics :