Patrick Buisson : Vatican II, Macron, Islam, Zemmour, Le Pen… il dit tout ! (ENTRETIEN)

En 2016, son essai intitulé “La cause du peuple” a marqué les esprits. Cinq ans plus tard, Patrick Buisson publie le premier tome d’une somme qui s’annonce magistrale : “La fin d’un monde”. Dans un livre riche et dense, le politologue part d’un postulat : depuis les années 60, notre société est décadente. Et toute la question est de savoir comment nous en sommes arrivés là. Patrick Buisson évoque l’année charnière de 1964 avec ce qu’il appelle “le krach de la foi” sous l’impulsion fatale du concile Vatican II, puis de la déchéance du pater familias, la fin des paysages, la destruction de l’environnement, de l’autorité, de la verticalité. Dans un entretien souvent rugueux et âpre, Patrick Buisson répond au reproche de mettre trop l’accent sur la transformation des mœurs et des croyances plutôt que sur le “Grand Remplacement” de la population française. Il s’en explique et évoque l’Islam, Macron, Zemmour et le RN. Un entretien de qualité signé TV Libertés :