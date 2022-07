Enquête sur ces jeunes Français séduits par la mouvance saIafiste. Ils seraient entre 10 000 et 20 000 en France. La plupart revendiquent une pratique rigoriste et littérale de l’isIam au temps du Prophète. Leur vision de la laïcité pose question. Leur parole est rare et leurs propos, souvent, dérangent :