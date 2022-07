Pourquoi la situation économique est très inquiétante (Olivier Berruyer)

Mais ce temps n'a servi à rien d'autre qu'enrichir encore plus les plus riches, alimentant la spéculation financière en gonflant fictivement le prix des actifs, alimentant bulles sur bulles (actions à la Bourse, obligations, immobilier, matières premières…) pic.twitter.com/OenFmzenaT

On a oublié, mais l'inflation était nulle en 2014-15. On craignait même qu’elle devienne négative. Les banques centrales ont alors ressorti de leur cave la « planche à billets » pour relancer l’inflation de façon « vigoureuse ».Créer de la monnaie permet de générer de l’inflation pic.twitter.com/SZyT7qsicd

Or, pendant des années, les États se sont contentés de s’endetter encore plus à coup de cadeaux clientélistes (suppression ISF, CICE, etc.). « Pas de souci, c’est la dette qui paye, pas le contribuable ! ». C’était « gratuit », plus on s’endettait, moins on payait d’intérêts ! pic.twitter.com/liyx1gLtLQ

