Pardon mais c’est un racisme inversé. On ne recrute pas « une femme » ou « un noir », on recrute avant tout une personne compétente.J’aurai trop peur de servir d’alibi et de n’avoir aucun futur en développement interne. https://t.co/YD3ANbgMav

— Emmanuelle Gave (@GaveEmmanuelle) July 29, 2020