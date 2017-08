Europe 1 renonce à donner la parole à un chroniqueur frontiste

Encore la censure, toujours la censure contre ceux qui pensent différemment :

Contacté par BuzzFeed News, Frédéric Schlesinger, vice-président d’Europe 1, indique ce mardi que, finalement, Jean Messiha ne sera pas chroniqueur dans l’émission « Hondelatte raconte ». « Je crois que Christophe a parlé un peu vite, précise-t-il. Il peut avoir des projets qu’il me soumet. Moi, il ne m’a pas dit qu’il serait éditorialiste, mais seulement invité. Ses explications étaient recevables. Maintenant, c’est moi qui décide. Je ne crois pas qu’il sera invité. » « Christophe a fait l’erreur de communiquer là-dessus comme si c’était acquis, poursuit-il. On a échangé, et je lui ai dit que ce ne serait pas opportun, eu égard aux polémiques que lance monsieur Messiha, notamment par voie numérique. »