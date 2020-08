Suède : le problème des viols est un problème d’immigrés (STATS)

Les autorités ne peuvent plus fermer les yeux devant de telles évidences, sachant que ce qui est vrai en Suède l’est évidemment en France :

Quel rapport avec l’immigration ? 🧐 pic.twitter.com/y4kBKW1dEg — Damien Rieu (@DamienRieu) August 30, 2020

Notez que les plus favorables à l’immigration (les femmes, facilement manipulables au plan politique avec des arguments émotionnels) sont les premières victimes de l’immigration. Mais le Système fait tout pour qu’elles (et nous avec) ne fassent pas le lien entre immigration et viols, immigration et délinquance, etc.