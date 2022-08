Climat, santé, OTAN : la nouvelle religion de la terreur (Jean-Louis Daudet)

Faut-il croire, qui faut-il croire, que faut-il croire ? Pour Jean-Louis Daudet, auteur de “Croyez ou vous êtes morts”, depuis quelques années, nous sommes confrontés à des obligations ou des interdictions de tous ordres. On ne peut plus dire tel ou tel mot, on ne peut plus exprimer telle ou telle pensée. La censure s’exerce à tous niveaux dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Associées à ces interdits, de nouvelles croyances ont été créées dans différents domaines. Ces nouveaux dogmes sont répétés chaque jour dans tous les médias et repris à l’envi par les réseaux dits “sociaux”. Ils sont soutenus par l’idée également implantée que la mort à brève échéance menace ceux qui chercheraient à s’en dégager. Il s’est établi une véritable religion de la terreur. Une nouvelle religion où l’homme est directement mis en accusation. Petit fils du célèbre journaliste et polémiste Léon Daudet, Jean-Louis Daudet ne craint pas de prendre à bras le corps les thématiques qui cherchent à dominer les peuples : climat, crise sanitaire, action de l’OTAN, etc.

Source : TV Libertés