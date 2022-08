Le Conseil d’État confirme l’expulsion de l’imam Iquouissen, le décryptage de Me Pierre Gentillet

Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 5 août du tribunal administratif des référés et confirme donc l'expulsion de l'Imam #Iquouissen Le droit de mener une vie familiale normale ne s'oppose donc pas à cette mesure de police Petit thread juridique pour analyser cette décision⬇️

Le Conseil d'Etat (C.E) rappelle tout d'abord sa mission : concilier les exigences de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fonda qu'est le droit de mener une vie familiale normale(fondé notamment par l'article 8 de la CEDH)

Pour expulser l'Imam #Iquioussen l'Etat devait, suivant l'article 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prouver que les propos de cet imam constitue "une menace grave à l'ordre public".

Tout d'abord, notons que, comme le tribunal admin, le C.E relève la faiblesse du dossier et des arguments versés par le Ministère pour démontrer que plusieurs propos tenus sont une incitation au séparatisme ou à la violence.

En effet, le raisonnement est intéressant. Le C.E considère que l'Imam ne s'est excusé QU'A CAUSE DES REACTIONS SUSCITEES

Mais nouveauté ! Là où le tribunal administratif avait mis de coté les propos antisémites car lointains et surtout dont l'Imam s'était excusé, le C.E bloque.

Le raisonnement du C.E est intéressant car il ne se contente pas des simples excuses prononcées a posteriori par l'Imam : il cherche à comprendre les motivations de celles-ci. Et elles n'apparaissent pas sincères.

Le tribunal administratif avait fait primer ce dernier et suspendu l'expulsion.

Il faut maintenant vérifier que cette expulsion, pour des propos antis. et contre les femmes, ne menace pas son droit de mener une vie familiale normale (fondé notamment par l'article 8 de la CEDH).

1) Il rappelle tout d'abord que le droit de mener une vie familiale normale est déjà protégé par l'article L.631-3 du code l'entrée et séjours des étrangers.

2) Et c'est là le cœur de la décision : son droit de mener une vie familiale normale n'est en aucun cas atteint pas cette expulsion. Car le fait qu'il ait 5 enfants n'est pas un motif suffisant : en effet ces derniers sont TOUS majeurs et indépendants.

Mais notons l'appréciation concrète du juge de ce que signifie le droit de mener une vie familiale : il ne suffit pas d'avoir une famille en France.

Il faut que l'expulsion menace la vie de famille et cause potentiellement préjudice aux enfants

Or ici, tel n'est pas le cas.

