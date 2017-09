Objectif Mars + aller partout sur Terre en moins d’une demi-heure : les nouveaux paris fous d’Elon Musk

Envoyer des humains sur Mars dès 2024 : c’est le nouveau pari fou d’Elon Musk. Lors d’un congrès d’astronautique en Australie, l’homme d’affaires américain déjà connu pour avoir révolutionné la voiture électrique a dévoilé son plan pour coloniser la planète rouge. Avec SpaceX, il se donne cinq ans à compter d’aujourd’hui pour y envoyer les premiers vaisseaux spatiaux, et sept ans pour que les humains suivent. Le tout sera financé par le lancement de satellites et les missions sur la Lune. Avec ce même vaisseau, il sera possible de se rendre partout sur le globe… en moins d’une demi-heure :

Le projet présenté in extenso en anglais :