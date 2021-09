CNEWS dépasse de nouveau BFM TV

Lu dans Le Monde :

« Qu’est-ce qui vous permet de penser que je suis un homme ? », a plaisanté Mathieu Bock-Côté mardi 28 septembre dans « Face à l’info », l’un des programmes-phares de CNews. « Oh ! Sandrine Rousseau ! », lui a répondu la présentatrice Christine Kelly sur le même ton badin. « J’essaie de penser à gauche », a conclu l’intellectuel québécois. Deux semaines après le départ de son ancienne figure, Eric Zemmour, « Face à l’info », la locomotive de la chaîne de Canal+ (groupe Bolloré), résiste et permet à CNews de maintenir des audiences satisfaisantes. Le 28 septembre, la chaîne d’information conservatrice s’est hissée à la première place des chaînes d’info avec 2,9 % d’audience, devant BFM-TV (2,7 %) et LCI (1,3 %), confirmant une trajectoire commencée la saison dernière. En mai et en juin, elle avait déjà devancé BFM-TV à onze reprises.