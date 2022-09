Une trentaine de fidèles se sont réunis dans la cathédrale, avec des étendards de sainte Jeanne d’Arc et saint Michel, et ont dit publiquement l’acte de réparation après que, le 5 septembre dernier, ladite cathédrale ait servi pour la présentation des équipes du Metz handball. L’initiative n’a pas été du goût du clergé cathédral Messin et surtout du chanoine Thiry qui a fait évacuer par la police les fidèles en prière :