ERIC, ARRETEZ D’EMMERDER MARINE !

ERIC ZEMMOUR, ARRETEZ D’EMMERDER MARINE LE PEN !



Franchement, cher confrère que vous fûtes, je ne sais pas où vous voulez en venir. Je suis prêt à vous soutenir, je vous écoute avec délectation lorsque vous mettez les pieds dans le plat de ces non-dits sur nos problèmes d’immigration, de fais sociétaux etc.. Mais, de grâce, cher Eric, arrêtez de critiquer à longueur d’interviews votre challenger.



Pourquoi affirmez que Marine Le Pen est une femme de gauche ? Pourquoi l’enfermer dans un ghetto d’ouvriers et de sans-dent ? Pourquoi l’attaquer de plein front ?



Vous et elle, vous menez le même combat. Celui pour lequel elle se bat depuis qu’elle s’est lancée dans la politique. Celui que vous avez dénoncé tout au long de vos éditoriaux, de vos magistrales interventions sur C NEWS. Vos différences sont infimes et devraient trouver un terrain d’entente. Car, au final, il n’est pas envisageable que vous ne vous battiez pas pour que celui ou celle qui se qualifiera pour le second tour soit élu (e). Alors pourquoi la combattre alors que vous devriez vous concentrer sur le problème essentiel qui a fait de la France en 5 ans ce qu’elle est devenue. D’aucuns ont remarqué que la candidate du RN vous répondait rarement.



Comme Marine Le Pen , vous n’avez qu’un seul adversaire : Emmanuel Macron. J’ai constaté d’ailleurs que dans votre dernier ouvrage, Emmanuel Macron en prenait très peu pour son grade. Il serait temps de rattraper ce manquement et de passer vos réunions, vos séances de signature, vos meetings électoraux à dépecer les lamentables résultats d’un quinquennat du en même temps.



Cinq ans pendant lesquels la France s’est enfoncée dans de multiples dérives. Vous avez le talent et l’expérience pour les détailler. Ne perdez plus votre temps à parler de Marine Le Pen. Laissez la poursuivre son chemin, à son rythme et si vous maintenez votre avance, vous serez très heureux de bénéficier de son soutien et de celui de ses électeurs sans lesquels votre victoire est quasiment impossible.



Vous m’avez attristé lorsque vous avez parlé de Marine Le Pen en la plaignant et en la traitant de femme de gauche. Je suis persuadé que ce jugement a été mal ressentie par la majorité de ceux qui vous ont entendu. Alors, changez votre fusil d’épaule.



Vous et elle, vous méritez tellement mieux que ces jugements outranciers.



Alors, revenez, Cher Eric, dans l’arène, pour combattre vos réels adversaires.





Floris de Bonneville