Sur les premiers mois de 2022 et pour certains types de délits, la part des mis en cause étrangers est totalement disproportionnée : 70,4 % des vols avec violences et 75,6 % des vols simples sont commis par des étrangers à Paris. Ces données sont issues de la préfecture de police et du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. C’est sans compter les délits commis par les Français de papier, ex-étrangers… Source : 20 Minutes.