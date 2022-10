Faut-il soutenir et armer l’Ukraine à tout prix ? Pierre Gentillet VS Gabriel Robin (DÉBAT)

Pour cette émission de débat “Le Duel” consacrée à la guerre en Ukraine, VA + reçoit Pierre Gentillet, avocat, et Gabriel Robin, journaliste à l’Incorrect et directeur de l’agence Monceau. Durant une heure, les deux débatteurs abordent, outre les racines du conflit, le rôle joué par la France dans cette crise. La France est-elle devenue cobelligérante en imposant des sanctions contre la Russie et en armant l’Ukraine ? Doit-on couper définitivement couper les ponts avec la Russie ? Emmanuel Macron a-t-il mis en péril la souveraineté et l’économie française en s’immisçant dans ce conflit ? Éléments de réponse dans cette émission “Le Duel” :