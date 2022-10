Pourquoi le monde arabe déconne avec son argent ? (Idriss Aberkane)

Quelque part entre le 9ème et le 14ème siècle après Jésus-Christ, le monde Arabe aura été le plus technologiquement avancé sur Terre. Comment alors sommes-nous passés de la superbe Baghdad abbasside où se côtoyaient toutes les langues, sciences, philosophies et religions des Routes de la Soie, aux projets gâtés que nous présentent aujourd’hui les exécutifs de Riyad et du Caire avec l’argent de leur propre peuple? Faisons un point sur le différence entre le Génie et le Bling dans cette petite vidéo :