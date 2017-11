“Être clivant et plutôt inquiétant, c’est une bonne nouvelle pour Wauquiez”

Selon le dernier sondage Elabe pour BFMTV, Laurent Wauquiez est jugé “dynamique” par 53% des personnes interrogées. Mais le favori pour devenir le président du parti Les Républicains “inquiète” pour 52% d’entre eux. Apolline de Malherbe, éditorialiste politique BFMTV, livre son analyse sur ces résultats. “Ce qui apparait dans les traits marquants de Laurent Wauquiez dans l’opinion publique: autoritaire, dynamique mais aussi très clivant et plutôt inquiétant pour Laurent Wauquiez, c’est une très bonne nouvelle”, explique notre journaliste. : “C’est exactement ce qu’il veut maintenant, au moment où il doit être élu par les militants (…) Ce sont des gens de la droite la plus pure, qui veulent revenir aux sources de la droite et pour qui, l’autorité et être clivant sont des qualités, sinon ils seraient partis chez Macron”, ajoute-t-elle :