Florian Philippot sur le FN : “Quand on part, on est agoni d’injures”

Florian Philippot, président des Patriotes, le parti qu’il a créé après avoir quitté le Front national, était l’invité ce mercredi de Ruth Elkrief sur BFMTV. Interrogé sur José Evrard, ancien communiste et élu député FN en juin, qui a rejoint son mouvement, Florian Philippot a critiqué la réaction de figures du Front national. “Quand on part, on est agoni d’injures. Qu’est-ce que c’est que cette politique? Cela traduit une grande fragilité de l’équipe dirigeante du Front national”, a-t-il estimé. “Ce n’est pas une secte, ou alors il faut le dire” :