En France aussi, de très nombreux Marocains ont été violents le soir du match Belgique / Maroc

🔴 @Cnews | La Belgique n'est pas le seul pays a avoir subi des troubles à l'ordre public, en marge du match de football Belgique/Maroc. En France 🇫🇷 , plusieurs épisodes de violences plus ou moins longs ont éclaté hier soir, dans différentes villes 👇 — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

➡️Dans la commune de La-Queue-en-Brie (Val-de-Marne), vers 20h30, la police a été avertie de tirs de mortiers, ainsi que de la présence de plusieurs personnes sur le toit de la mairie. Arrivés sur place, les policiers n'ont dans une premier temps constaté aucun trouble… — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

exceptée la présence d'un drapeau marocain 🇲🇦 accroché sur un des mats de la mairie. Le drapeau a été retiré par les services de la voirie, puis récupéré par la police, qui a alors essuyé des jets de projectiles

➡️Plus tôt, vers 16h30, dans le quartier de reconquête républicaine — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

(QRR) Ariane à Nice, 50 à 60 supporters marocains se sont rassemblés pour fêter la victoire de leur équipe. Des tirs de mortiers d’artifice ont alors été effectués et la circulation bloquée. Un équipage de police, envoyé sur les lieux, a été pris à partie par des supporters — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

Certains d'entre eux sont alors montés sur le toit de la voiture des policiers. Ces derniers ont effectués plusieurs tirs de lance grenade lacrymogène MP7 pour disperser le groupe hostile

➡️ Vers 17h30, à Mulhouse, 200 supporters marocains se sont rassemblés au niveau du blvd — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

Roosevelt. Plusieurs mortiers d’artifice ont été tirés en direction des policiers qui ont interpellé un belligérant, indique une source #policière.

➡️Au même moment, à Lille, des supporters marocains ont bloqué la circulation et lancé des projectiles en direction des policiers — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

des fumigènes et des tirs de mortiers d'artifice ont également été lancés et tirés vers une voiture de police. Deux personnes ont été interpellées pour les jets de projectiles et les mortiers d’artifice

➡️ A Avignon, vers 17h45, une petite centaine de supporters marocains — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

se sont rassemblés dans le centre-ville et ont bloqués l’artère principale, secouant des véhicules, montant sur des bus et des chalets du marché de Noël. La gare TGV a du être fermée et les entrées et sorties filtrées, sans toutefois que le trafic ne soit interrompu — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

Il n'y a pas eu de blessé. Une décoration de Noël municipale a été cassée

➡️ A Montpellier la situation s'est tendue vers 18h00. 150 supporters marocains qui s’étaient rassemblés avenue de Barcelone, ont tiré des mortiers d’artifice en direction des CRS — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

Ces derniers ont riposté en effectuant 20tirs de leur arme de défense MP7. A 18h30, d'autres effectifs de police étaient pris à partie, puis à nouveau à 19h15: plusieurs mortiers ont été tirés en direction des policiers. Des supporters ont également tenté d’incendier une caméra — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

de surveillance sans succès, avant de mettre le feu à 4 containers. A 20h10 rue Raimbaud d’Orange, un véhicule et 3 containers ont aussi été incendiés. Entre 20h30 et 22H40, 7 containers poubelles et 1 véhicule étaient encore incendiés, indique une source #policière — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

➡️Vers 17h, à Mantes la Jolie, 40 supporters marocains ont bloqué la circulation pour fêter la victoire de l'équipe du Maroc. Envoyés sur place pour rétablir l'ordre, les policiers ont alors été la cible de quelques tirs de mortiers. Contacté par @Cnewspic.twitter.com/ZShoWGlAMd — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

une source policière locale indique toutefois qu'il était seulement question « de gens heureux qui s’amusent bruyamment et quelques jets de projectiles, inappropriés mais sans conséquence ».

Contactées par @Cnews, divers sources policières expliquent que le match France/Tunisie — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022

qui doit se tenir ce mercredi, devrait être relativement calme. Les supporters tunisiens étant généralement plus pacifiques que les supporters marocains. « Les pires en terme d'ordre publique, ce sont les supporters algériens » indique une source policière. Un dispositif — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 28, 2022