Parodies homosexuelles du mariage : dans au moins cinq États américains, la population est contre

Certes, les États choisis par The Heritage Foundation sont conservateurs, mais ils ne sont pas les plus conservateurs. Le puissant think-tank a commandé un sondage dans ces États qui ont élu des sénateurs républicains (11 au total) ayant ajouté leur voix à celles des Démocrates pour légaliser ces parodies au niveau fédéral. L’objectif de la majorité démocrate était d’empêcher la Cour suprême d’opérer un revirement de jurisprudence dont rêve notamment le juge Clarence Thomas. Ces Republicans in name only (RINO, la fausse droite locale) n’ont pas tenu compte du fait que 47% des habitants de l’Indiana, de l’Iowa, de l’Utah, de la Virginie-Occidentale et du Wyoming s’opposaient à cette loi, quand 41% la soutenaient. La base conservatrice y était très hostile (73%), les Républicains de ces États aussi (70%). Espérons que ces traitres (c’est le mot) ne seront pas réinvestis par les adhérents et sympathisants du Grand Old Party aux prochaines élections !