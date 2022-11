Pourquoi ces hommes sont condamnés à être malheureux (Thaïs d’Escufon)

Depuis quelques années, de nouveaux mots tels que « CUCK », « SIMP », « INCEL » reviennent de plus en plus souvent sur Internet. Ils désignent de façon péjorative trois types d’hommes dont le point commun est un rapport complètement déséquilibré aux femmes. Malheureusement, ils sont les symptômes d’une seule et même maladie : la crise de la virilité qui règne en Occident, à laquelle il est urgent de remédier. Nos hommes doivent retrouver leur virilité, gardienne de la protection de notre civilisation. Récemment, je vous avais expliqué pourquoi je ne suis pas féministe : aujourd’hui, il est temps de s’intéresser à ce qui ne va pas chez certains hommes modernes, d’essayer de comprendre ce phénomène et de proposer une nouvelle voie pour sortir de cette impasse aux conséquences dramatiques :

