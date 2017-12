En 2018, renégocier son emprunt immobilier et changer son assurance emprunteur sera plus simple

À partir du 1er janvier, il sera possible de changer d’assurance emprunteur chaque année, à la date anniversaire du contrat. Ce sont six milliards d’euros de cotisations que les banques pourraient perdre si les Français font jouer la concurrence entre assurances emprunteur des banques et assurances emprunteur des assureurs et si le Conseil constitutionnel (qu’elles ont saisi) ne leur donne pas raison :