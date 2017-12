La droite peut-elle se recomposer ?

Échec à la présidentielle, échec aux législatives, défections en pagaille et divisions : pas de doute, vous êtes à droite de l’échiquier politique. Après l’élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, les doutes quant à sa capacité de rassembler résonnent déjà rue de Vaugirard… Du côté de Marine Le Pen, les fantômes du débat et de Florian Philippot continuent de hanter les murs du Carré. Au milieu de tout cela, des sensibilités et des courants, dont la célèbre ligne de Patrick Buisson. les personnalités qui y vont de leur commentaire sont légion… Pour parler de l’actualité politique, TV Libertés reçoit Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy et figure de proue de La Droite populaire. Robert Ménard, le chantre de l’union des droites, revient également sur la situation…