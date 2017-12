Laurent Criado : Dites stop aux cambrioleurs !

Laurent Criado, entrepreneur et professionnel du bâtiment spécialisé dans les travaux de rénovation, est venu nous présenter son dernier ouvrage Dites stop aux cambrioleurs, Le Guide pratique anti-cambriolage aux éditions Barakom. Après avoir publié Le Guide pratique de l’Achat immobilier, Laurent Criado dresse un état des lieux précis des cambriolages et détaille les stratégies les plus efficaces pour éviter ce fléau alors qu’un délit est commis toutes les 30 secondes en France :