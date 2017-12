Notre Dame des Landes : “un fantasme d’élus”

L’affaire du projet d’aéroport à Notre Dame des Landes a largement pourri le quinquennat de François Hollande. En sera-t-il de même pour celui d’Emmanuel Macron? Notre Dame des Landes est évidemment un symbole des luttes pour l’écologie. Mais, derrière, la question posée est bien plus complexe. La place de la métropole nantaise au sein de la façade Atlantique et le développement inutile du transport aérien français rendent-ils obsolète la construction de ce nouveau hub ? Invités : Rafik Smati chef d’entreprise et président du mouvement politique Objectif France et Michel Taubé, éditeur engagé et le fondateur du site d’information ‎Opinion Internationale.

Source : Sputnik