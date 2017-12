Rejoyce : le label musique catho

A l’occasion du 20ème anniversaire de Rejoyce, TV Libertés a reçu l’un de ses deux fondateurs : Gabriel Lefèvre. En 1997 est née une démarche entrepreneuriale réfléchie et audacieuse consistant à produire, réaliser et promouvoir la pop-louange, la musique chrétienne inspirée. 20 ans plus tard, Rejoyce représente 4 labels et dispose d’un catalogue de plus de 100 références allant du groupe Glorious (dont ils sont les distributeurs exclusifs) à Uni’t, musiciens réalisant une pop/rock teintée d’électro et de disco en passant par Les Guetteurs (reggae) ou Victoria Picone, compositeur et interprète. Un monde musical qui se retrouve, chaque année, aux Angels Music Awards à l’Olympia. Dans le domaine culturel, Rejoyce investit aussi le théâtre et la comédie musicale, notamment avec Jonas d’Etienne Tarneaud :