L’immigration clandestine bondit de 300% en Italie en 2020…

L’émigration clandestine vers l’Italie a augmenté de plus de 300 pourcents en 2020 malgré la pandémie de coronavirus (covid-19).

Selon le rapport annuel dévoilé cette semaine par le ministère italien de l’intérieur, 34001 migrants son arrivés clandestinement en Italie durant l’année 2020, contre 11439 migrants en 2019.

Dans le détail, 1458 sans papiers algériens (harragas) on rejoint l’Italie via le mer entre le 1er janvier et le 24 décembre 2020. Les Tunisiens représentent la majorité avec 12 847 migrants.

