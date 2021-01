A la fac de Nanterre il y a des cours de grammaire pour les étudiants qui ne font pas la différence entre "a" et "à" ou "ce" et "se".

Niveau CE2 donc.

Mais sinon le "Bac pour tous" est une réussite et le niveau global est en forte hausse. 😎 ⤵️ pic.twitter.com/wcHmXiNXS0

