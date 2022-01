Pr Didier Raoult : « Il n’est plus question de science aujourd’hui, mais d’obéissance » (VIDÉO)

Pr Didier Raoult : « Il n’est plus question de science aujourd’hui, mais d’obéissance » (VIDÉO)

Deux ans tout juste après l’apparition du Covid-19 dans nos vies, le professeur Raoult dresse un bilan sans concession. Qu’a-t-il lui-même appris de cette pandémie ? Croyance infondée sur les vaccins, variants plus ou moins létaux, restrictions sanitaires et espoir de sortie de crise : celui qui a été adulé puis enfoncé en l’espace de quelques mois n’élude aucun sujet. Plus que jamais sans filtre, le directeur de l’IHU Méditerranée Infection organise sa riposte :

Source : Sputnik