Ces châtelains du XXIe siècle (REPORTAGE)

Des châteaux à vendre, la France en compte environ 200. Une niche immobilière qui s’adresse à une clientèle très spécifique composée tout à la fois d’amateurs de vieilles pierres, mais aussi d’investisseurs ambitieux. Mais les châtelains du 21e siècle partagent tous le même défi, et il est de taille : maintenir debout de véritables colosses aux pieds d’argile. Coûts d’entretien démesurés, chantiers à répétition, posséder un château n’est pas toujours une partie de plaisir. D’autant qu’en ces temps de grave crise financière, la menace de voir les aides publiques s’affaiblir, voire, disparaître complètement, fait peser une lourde menace sur de nombreux châteaux privés… c’est donc désormais tout un pan du patrimoine qui se retrouve dans la tourmente… Alors la vie de château est-elle encore possible ? Quelles sont les différentes stratégies développées au fil des années pour sauver son patrimoine ? Qui sont ces hommes et femmes qui se saignent pour des monuments séculaires ? Est-ce que leur engagement est toujours désintéressé ? Enquête chez les châtelains des temps modernes…