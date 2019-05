Non Madame.

Ce qui est odieux c'est d'avoir éborgné, mutilé et même tué des gens, et que vous, qui vous prétendez une "grande conscience" au milieu de vos tableaux de maître, n'ayez jamais protesté.

Vous me faites vomir. https://t.co/S7mDcxCWkl

— Jacques Sapir (@russeurope) 30 mai 2019