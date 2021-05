Démonstration de l’arnaque antiraciste (Cyril Bennasar)

Artisan ébéniste, Cyril Bennasar a fait ses débuts sur Radio Libertaire. 25 ans plus tard, il écrit dans le magazine Causeur avec Elisabeth Lévy sans qui, dit-il, il n’aurait écrit que des courriers à l’URSSAF ! Dans son ouvrage “L’arnaque antiraciste expliquée à ma sœur”, l’auteur a décidé de répondre à Rokhaya Diallo qui incarne tous les errements qui nous mènent tout droit vers l’obscurantisme. Diallo et consorts représentent un “antiracisme” qui est obsédé par les origines et les couleurs de peau, et qui a comme seule grille de lecture la lutte des dominés et des racisés contre le mâle blanc et ses prétendus privilèges. Avec humour et causticité, Cyril Bennasar prend la défense de l’ennemi autorisé : l’homme blanc et hétéro !

Source : TV Libertés