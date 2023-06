Lola : la mauvaise récupération ? (Mais Adama Traoré, ça va)

France 5 diffusait dimanche 21 mai lors de son émission La fabrique du mensonge, le documentaire « L’affaire Lola, chronique d’une récupération ». Un programme montrant l’indécence et la violence de la récupération de la droite et notamment du parti Reconquête! de cette macabre affaire. France 5 sous-estime sans doute la colère et l’émotion provoquée au sein de la population française et l’assimile à une campagne ourdie par la “fachosphère”. Pourtant, la récupération de faits dramatiques est-elle l’apanage de la droite ? Leur surmédiatisation est-elle nouvelle ? L’affaire George Floyd, Théo Luhaka et Adama Traoré, dont le gouvernement et les médias s’étaient largement emparés, semblent prouver tout l’inverse. La récupération politique en France est-elle à géométrie variable ?

Source : VA+