A Saint-Pétersbourg, les feux d’artifice marquent la fin de la Journée de la marine russe

RT France nous invite à suivre en direct le retransmission des feux d’artifice qui clôturent les célébrations de la journée de la marine à Saint-Pétersbourg :

Le président russe Vladimir Poutine a supervisé le 30 juillet une parade navale organisée en grande pompe pour montrer la puissance maritime russe, déployée de la mer Baltique jusqu’aux côtes syriennes. Quelque 50 navires de guerre et sous-marins étaient présentés le long de la Neva et dans le golfe de Finlande, à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays. Cette manifestation était la plus importante du genre organisée en Russie :