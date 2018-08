Verbalisation des « regards insistants » ou « appuyés » dans la rue : Marlène Schiappa a menti publiquement pour faire passer sa mesure folle

Bonsoir @MarleneSchiappa.

En mars, vous m’aviez quasiment traité de menteuse et de facho car je dénonçais votre projet de verbaliser les « regards insistants.

Pourtant 5 mois plus tard, votre loi reprend bien la notions de « regards appuyés ».

Les excuses c’est pour quand ? pic.twitter.com/nJRK7jIBbW

— Adeline ⭐️⭐️🇫🇷 (@AdelineNoirmain) 30 juillet 2018