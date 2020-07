Donald Trump : “Et si on reportait l’élection ?”

Le président américain s’est exprimé sur Twitter avec une petite phrase lourde de sens à moins de 100 jours du scrutin : il évoque un report possible de l’élection américaine. Une déclaration qui arrive alors que le nombre de morts du Covid-19 atteint un record aux États-Unis et que l’économie est au plus mal…