Drapeau du Texas en main, Trump se pose en rassembleur face à Harvey

Donald Trump s’est rendu ce mardi dans les régions du Texas sinistrées par la tempête Harvey où, drapeau de l’Etat en main, il a mis en avant la coopération entre autorités fédérales et locales face à la catastrophe d’ampleur historique. Casquette “USA” vissée sur le crâne, le président américain a salué, depuis la ville de Corpus Christi, la coordination de l’action d’urgence menée par son gouvernement et le grand Etat du Sud, face à la montée des eaux. “Ça s’est passé au Texas et le Texas peut gérer n’importe quoi”, a déclaré le Donald Trump :