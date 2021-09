Avion de combat « européen » SCAF : la France a la technologie, l’expertise, mais elle n’obtient que 38% de la charge de travail contre 32% pour l’Allemagne et 30% l’Espagne ! Bref, la France pillée alors qu’elle pouvait parfaitement bâtir seule ! #Frexit https://t.co/7fwIT2atLi

« La mort confirmée de l’industrie d’armement française » via l’UE. On passe « sous la coupe de Berlin ».

Qu’on ne me dise pas que c’est une suite d’erreurs ! Ça s’inscrit dans une volonté évidente de liquider la France.

Le #Frexit : urgence vitale ! ⤵️ https://t.co/zIRPnqMAzB

