Lyon : trois pelés et deux tondus manifestent pour défendre le pass sanitaire (VIDÉO)

« Pfizer vite ma 3è dose ! Et puis la 4è ! »

« Macron pique-moi ! »

« Véran on t’❤️ ! »

J’imagine déjà !

Ils seront 22. Mais 10 000 selon Darmanin 😉

(Plus sérieusement, il va falloir leur expliquer qu’il y a plein de vaccinés dans les manifs anti-Pass !) ⤵️ https://t.co/fevYozVYHA

— Florian Philippot (@f_philippot) August 30, 2021