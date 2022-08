Des éco-féministes inventent “la politique sexuelle de la viande” pour en exiger l’interdiction (en attendant l’interdiction d’être un homme)

Grenoble. #JDE2022 "Il faut changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité", dit @sandrousseau #EELV pic.twitter.com/aQGh1MNtW9

C'est un sujet qui a fait l'objet d'études et analyses, notamment dans le monde anglo-saxon. Pour la France on peut lire "La politique sexuelle de la France" de Carol Adams, qui démontre en détail les liens entre domination masculine et consommation de chair animale : pic.twitter.com/6AvtOGC5eO

— Véganisme Abolitionniste (@abolitionniste) August 27, 2022