G20 : les gueux et les domestiques masqués, les seigneurs libres (VIDEO)

Au G20 en ce moment, des images qui commencent à devenir habituelles : les gueux et les domestiques masqués, les seigneurs libres !

Le but est justement qu’on s’y habitue ! Qu’on l’accepte.

Notre devoir : garder notre sens moral et ne pas s’habituer. Courage ! ⤵️ pic.twitter.com/zH9mv0by3x

— Florian Philippot (@f_philippot) October 31, 2021