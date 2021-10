Kévin Bossuet : « Avant je votais à gauche, puis je me suis aperçu à quel point la gauche avait détruit notre pays ! » (VIDEO)

« Il y a dix ans, je votais à gauche et je me suis rendu compte à quel point la gauche avait détruit notre pays tout en ayant utilisé le peuple pour mieux le mépriser et le trahir. La gauche est l’ennemie des classes populaires ! C’est un fait ! »

Source “Morandini !”, CNEWS